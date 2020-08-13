影帝劉燁帶兒子諾一上《爸爸去哪兒3》，人氣爆棚。(取材自劉燁微博)

女星大S結婚生子後大幅減少幕前曝光，但原先多接戲劇演出的她，近年倒是接了幾檔大陸真人秀，近日被陸媒曝光找她出演價格不斐，她跟老公汪小菲合體接一季真人秀，扣稅後還可實拿8400萬台幣，如此高的天價，在圈內還不是出場費封頂之人。

據《鏡週刊》報導，天后王菲除出道早期為宣傳上節目，走紅後幾乎不見她上綜藝，直到2018年，她破天荒加盟音樂實境節目《幻樂之城》，相傳製作單位請她出馬海砸4.8億台幣，幾乎破了真人秀酬勞最高紀錄，但此事被節目組及天后的經紀人否認。

另一位歌壇天后阿妹張惠妹，近年兩度擔任選秀節目導師，她先是在《中國好聲音》中帶出了冠軍學員，當時傳她錄一集酬勞要價4百萬，而2016年她又坐上《夢想的聲音》導師大位，盛傳這一整季阿妹的酬勞高達2.25億台幣，再外加演唱會贊助，但消息被其經紀人否認。

而兩位天后的天價酬勞，都沒影帝劉燁誇張，近年勘稱人氣頂峰的真人秀《爸爸去哪兒》，不但海內外收視率超高，也連帶捧紅了幾個明星爸爸與可愛星二代，劉燁曾帶著混血帥兒諾一出演第三季節目，被陸媒報料父子倆計酬方式有別於其他人，是以日計薪，一天的出場費超過2千萬台幣，是當季演出者中最高價的。

(中時新聞網)