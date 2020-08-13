中國武漢有一名李姓男子花費35萬元（約新台幣148萬元），買了一間全新的商鋪，後來他將這個商鋪承租給一家商業管理公司。他最近有意要委託仲介出手轉賣，當他帶著房仲到現場時，眼前的樣子卻讓他驚為天人，自己花了錢買下的商鋪，竟被改建成「公廁」。

根據大陸媒體《上海熱線》報導，李姓男子去年11月，以35萬元人民幣買下一間面積約20.44平方公尺的商鋪，其後在開發商的安排下，與武漢湖北人民車城商業管理有限公司，簽訂5年的委託經營合同，規定其商舖由該公司代為出租。希望透過好的管理方式，創造更多的收益。不料，李姓男子近期有意賣掉商鋪，這個月的8日帶著仲介商前去了解屋況。

該男子看到自己購買的商鋪變成公廁後，錯愕不已。（圖／翻攝自微博）

沒想到當初購買的商鋪竟然成了「公廁」，還搭建了7至8間的廁所，令他相當錯愕，而仲介通過與商業管理公司了解，該公司不得不承認事前沒有獲得李先生的同意，就擅自改建成公廁，違反了出租合約，並表示合約到期後，會將其恢復還給李先生。

但李先生擔憂會因此影響房價，他表示，「房產仲介當時氣得直接掉頭走了！我還以為弄錯了，趕緊把合約拿出來，看了一下規劃圖，確認是自己買的商舖，當時無法用言語來形容自己的感受。花35萬元人民幣買個廁所，比北上廣（指北京、上海、廣州）的（房租）還貴！」他向管理公司索賠20萬人民幣（約新台幣84萬），但對方無法接受，據了解雙方仍在協商中。

(中時新聞網)