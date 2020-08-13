警方於大里區東明路及永大街口，將林嫌撲倒在地控制行動，手到擒來。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐林俊良、警員鍾佾辰、莊至璿，日前掌握情資，得知1名林姓年約40歲的毒品通緝犯在轄區內躲藏，立即於轄內加強巡邏並鎖定該名通緝犯所駕駛的車輛；不料員警尾隨林嫌至南屯區三民西路與精誠南路口時，林嫌發現警方靠近，竟不顧其他用路人安全，一路違規蛇行躲避查緝。

林嫌甚至一路由南屯區狂飆至大里區，最後見無處可躲，竟棄車逃逸！員警通報警網進行攔截圍捕，莊員眼尖發現林嫌鬼鬼祟祟徘徊人行道，立刻下車朝林嫌狂追；林嫌見狀拔腿往巷弄裡跑去，雖然莊員全副武裝，揹著全身近10公斤的裝備，仍輕鬆追到林嫌。

警方於大里區東明路及永大街口將其撲倒在地控制行動，林員、鍾員隨後到場支援，經查證該男子身分，確定為法院發布毒品危害防制條例通緝犯，員警立即將其帶回派出所調查。

莊員表示，能將通緝犯緝捕歸案為職責所在，所幸勤務一切平安順利，很感謝同事的互相合作，並表示可能因平時喜歡登山、健行，體能保持在良好的狀態，在面臨突發狀況才能發揮平時訓練成果，順利逮捕人犯且人員平安。

南屯所長周景彬呼籲，歹路不通走，路上遇警方攔查，千萬不要逃逸，除了將自己的安危置身事外，也會危害用路人的安全，在高速駕車的情況下，不能預防路上的突發狀況，害人又害己，若遇到警方盤查身分，請務必主動配合，而平時同仁對體能的自我要求也在勤務中一展無疑，也給予嘉勉，千萬不容小覷。

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(中時 )