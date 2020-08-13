俄羅斯政府官員向路透社透露，俄國政府計畫挹注15億美元（約新台幣460億元）資金投資稀有金屬計畫，加強該國國防、電信和可再生能源領域，期望在2030年前於稀有金屬市場取得繼中國之後的領先地位。

俄羅斯此一計畫將攜手美國以及其他渴望擺脫對中國依賴的國家一同進行。中國稀有金屬儲存量佔全球37%、生產量則佔63%，使得中國的領導地位難以動搖。

俄國稀有金屬占全球存量的10%，約1200萬噸，為挑戰中國的領導地位，俄國政府近來大力支持外國企業赴該國投資，以強化該國在稀有金屬領域的重要性。

俄羅斯工業與貿易部長謝爾蓋耶維奇（Alexei Besprozvannykh）指出，俄羅斯將會提供礦業開發較低稅負，並且推出優惠貸款方案給投資人，力求將俄羅斯稀有金屬輸出量從現在的1.3%提升至10%。

謝爾蓋耶維奇接受路透社訪問時表示，中國仍會佔據市場的領導地位，但俄羅斯的目標是至少在2030年前達到全球第二的地位。

(工商 )