國內腦血管手術權威名醫杜永光，去年8月被本刊踢爆，已婚的他遭一名小他40歲的正妹女業務指控外遇產女，小女嬰「妞妞」在出生3個月後死亡，但杜永光拒絕做親子鑑定，該名女業務訴請要求杜永光認領，並把女兒遺體存放冰櫃中，這一放到現在，至少已經放了20個月。台北地院一審判女子敗訴，但高等法院二審昨天（12日）改判杜男是嬰兒的生父，應返還女子代墊扶養費、喪葬費共41萬餘元。可上訴。而小女嬰「妞妞」今天在台北市第二殯儀館出殯，終於入土為安。

去年8月，本刊曾踢爆現任臺北醫學大學台北神經醫學中心院長杜永光，是台灣腦血管手術第一把交椅，還是首位獲世界神經外科學會聯盟理事長頭銜的亞洲人。但他被爆出，與小他約40歲的藥廠業務Y女，兩人發生婚外情，Y女還為他誕下一女。只可惜，女兒在出生後3個月意外過世，但杜永光卻拒絕做親子鑑定，Y女為幫女兒公道，將女兒遺體冰在殯儀館，至今至少已經冰存20個月。

本案判決指出，72歲杜永光被30幾歲女子指控，2人所生下的女兒，雖然在出生3個月後就死亡，但女子認為杜男應該認親，所以提供杜男曾使用過的咖啡杯與嬰兒口腔血液等，送交法務部調查局檢驗，檢驗結果發現，杜男與女嬰一親等血緣關係機率為99.99％以上，因此提告訴請認領，並要求支付代墊扶養費及喪葬費。

北院一審判女子敗訴，案經上訴，但高院昨二審大逆轉，改判杜永光是女嬰生父，應返還女子代墊扶養費與喪葬費等，共計41萬餘元，全案仍可上訴。而這名冰存在殯儀館許久的女嬰，今天也已在台北市第二殯儀館出殯。

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(中時新聞網)