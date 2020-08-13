近年層出不窮的兒虐案件讓社會舉之嘩然。但在幼童無法陳述、舉證亦困難的情況下，受理後的開案率不到兩成。 然而，身體的傷口會癒合，因此第一線的評估極其重要。（影片／長庚醫院提供）

長庚兒少保護中心 驗傷採證精華版 ，全國第一部醫療驗傷採證影片。（影片／長庚醫院提供）

為關懷兒少，長庚醫院繼與警政署、衛福部保護司合作之後，今年再與法務部攜手，共同推動兒少保護公益，並舉辦全國檢察機關兒少保護研習會。此次醫檢合作將著重在受虐兒童的傷勢判定、繪測與證據保全的學習，提供檢察官在偵辦過程中有力的證據，讓施虐者得以接受適當的司法制裁。長庚兒少保護中心更因此製作了兩部驗傷採證的教學影片，教育第一線醫事人員保留證據，以助檢警偵辦。

法務部與長庚醫院昨(12日)舉辦「醫檢攜手，守護兒少」記者會，法務部蔡清祥部長與長庚醫療財團法人王瑞慧董事長均親自出席，顯示對兒少保護議題的高度重視。蔡清祥部長表示，保障兒少福祉與權利是法務部非常重視的工作，除推動「全國重大兒虐案件啟動早期偵查機制」，讓檢察官在兒虐案件發生時能在第一線介入指揮調查，伸張受虐兒少的司法正義，2018年也決議將重大兒虐定義為疑似外力造成之未滿18歲之兒童及青少年。然而刑法重傷罪或妨害幼童發育罪之認定，則與醫療輔助判斷有極大的關係，因此此次首開先例與長庚醫院合作，讓醫、檢雙方彼此有更好的溝通與學習。

長庚醫療財團法人王瑞慧董事長表示，去年(2019)國內兒少保護通報人數達73,973人，再創歷年新高，顯示社會大眾對兒少保護有更深的認知，並且勇於通報。如何在第一時間進行驗傷採證，保留證據以利後續讓施虐者得以接受適當的司法制裁，就需要醫檢單位的攜手合作。針對這次醫檢合作，長庚醫院特別製作拍攝了兩部驗傷採證教學影片，提供給第一線的醫事人員，教育他們在第一時間能更精確地對受虐兒童做傷勢判定及描繪紀錄，保留有力證據，以利後續社政保護安置及檢警介入。

長庚醫院繼2018年與警政署合作、2019年與衛福部保護司合作，依序舉辦全國警政及社政人員的跨領域研習教育，今年再與法務部合作，將和檢察機關攜手舉辦全國檢察機關兒少保護研習會，一起更深入的對談與學習。

(中時新聞網)