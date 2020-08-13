娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅霈穎冥誕趴禮服曝光！閨蜜二度擲筊才應允。昔因3點全裸照外流輕生 女星沉寂多時近況曝光。Uniqlo活春宮女主角出道真相曝光 大胸女星GG了。陳文茜節目激辯趙少康，驚呼：他快打我了。

羅霈穎3日驟逝，享年59歲，11日為靈堂開放第4日，一大早，羅霈穎生前的黃姓閨蜜帶著多年前羅霈穎送她的咖啡色褲裝到靈堂，黃姓閨蜜表示因為12日是羅霈穎冥誕趴，友人決定要帶羅霈穎的禮服衣服到現場，但目前羅霈穎的家不方便讓朋友進入，閨蜜只好把多年前羅霈穎買的衣服帶來靈堂，閨蜜透過擲筊的方式得到羅霈穎的答覆，不過第一次時，羅霈穎卻不答應。

模特兒出身的香港女星馬嘉韻，過去話題不斷，曾因3點全裸照外流輕生，登上新聞版面，近日她再現身，參加《2020亞洲小姐競選》面試，引起關注。

5年前轟動一時的北京三里屯Uniqlo(優衣庫)試衣間活春宮事件，近日傳出有新發展，陸網瘋傳一張打著「優衣庫女主角」頭銜的女歌手演出海報，指當年影片中的余姓女大生疑似復出加入演藝圈，同時也驚動了隸屬大陸中央宣傳思想工作領導小組的「掃黃打非」組織。

被封為「政論CP」的趙少康和陳文茜難得再同台，兩人從「美中台關係」、「台海局勢」、「國際疫情及疫苗分配」等議題進行激辯，最後談到蔡英文時，趙少康越來越激動，陳文茜笑說「我看他快打我了，立即腳底抹油，開溜了」，節目精彩交鋒。

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