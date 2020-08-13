王功漁火節機車停放場和路線示意圖。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

王功漁火節接駁專車路線。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

年年吸引數萬人潮、造成轟動的王功漁火節，15、16日要登場了，除了在王者之弓橋有絢爛煙火秀外，還有眾所矚目的海洋音樂會、千人烤蚵、媽祖祈福、農漁市集、光影燈祭等精彩活動，為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞情形，彰化縣警察局對於主要省、縣道及會場周邊道路將彈性實施管制措施，也提醒用路人避開相關路段。

交通疏導管制措施如下：

一、活動區域實施交通管制：

（一）管制區域計有：王功老街(芳漢路王功段自東平路口至台61線橋下路口)、王功漁港港區、漁港路、漁港一路、漁港二路、漁港三路、漁港五路、漁港六路等路段。

（二）管制時間：109年8月15、16日上午6時至晚上24時。

二、汽車停車動線規劃：

（一）活動期間規劃汽車停車場：福海宮前停車場(可停小型車30部)、福海宮旁停車場(可停小型車300部)、海埔大型停車場(可停小型車1000部)。

（二）主要停車動線：由台61線下王功交流道南下(芳苑交流道北上)，沿台17線至芳漢路王功段路口進入，可停車於福海宮前及福海宮旁停車場；如福海宮附近停車場停滿，會由現場交通警察引導往海埔大型停車場停放。

三、機車停車動線規劃：除了海埔大型停車場可停放外，可沿中正路續行中央路，至王功燈塔前堤防道路沿線停放。

這次活動會場至各主要停車場間，均設有免費接駁專車供遊客搭乘使用，接駁站計有福海宮→活動停車場→王功美食街→重興海鮮樓→王功漁港(來回往返)，接駁專車每15至20分鐘1班車，遊客可以妥善運用大眾交通工具接駁專車，進入各活動會場，並請各位遊客配合警方所實施之管制措施，以維護交通順暢。

彰化縣警察局長許錫榮強調務必做好交通管制與交通疏導，警察局交通隊長林世明呼籲，會場區域實施車輛管制，多加善用搭乘接駁專車進出會場。

(中時 )