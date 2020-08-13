大陸為了衝刺半導體產業，展開搶人大作戰！日媒報導，陸廠為力拚12奈米製程，過去1年多來，大手筆祭出2.5倍高薪（粗估約500萬台幣），從台積電共挖走100多名資深員工。但業界人士透露，台積電分工細密，大陸挖少數工程師無法掌握關鍵技術，這些錢可能是白花了。

日經亞洲評論報導，從2019年開始，大陸官方力挺的武漢弘芯、泉芯集成電路兩家半導體業者陸續砸下重金，從台積電挖走100多名資深工程師和經理，希望藉此推進其12奈米和14奈米製程。儘管製程仍落後台積電2~3個世代，但仍是大陸最先進的技術。

台積電身為全球晶圓代工龍頭，一直是大陸半導體業界挖角鎖定的目標。知情人士透露，武漢弘芯開出的薪資待遇令人驚嘆，相當於台積電工程師年薪和獎金的2至2.5倍。據了解，台積電工作3年的工程師，年薪約200萬左右。

經濟日報報導，業界人士對此分析，台積電研發技術能力稱霸全球，分工相當細密，除非鎖定副總級以上關鍵研發人才，否則陸廠想透過少數工程師

「單兵作戰」，短期難追趕台積電，但仍需提防商業機密外流。

台積電回應日經新聞時強調，人才是台積電的重要資產，隨著公司不斷擴大投資，公司致力於為員工提供充滿挑戰和積極向上的工作環境，也與員工共享成就和利潤，該公司近年流動率皆在5％之內，還低於5～10％的一般健康流動率，未來將會持續留才跟育才計畫。

(中時新聞網)