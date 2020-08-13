近日大陸網路瘋傳一段高中男師與小他20幾歲女學生「交纏」的不雅片，片中男師與膚色白晰的女學生，以「女前男後」姿勢，站在全身鏡前狂野自拍。男主角遭起底是江蘇鎮江某高中康姓老師，不過該女學生已畢業，不能算是師生戀，而「四腳獸片」之所以外流，據傳是女生的男友看到後惱羞成怒，憤而傳到群組。

這段78秒「激情動作片」，近日在江蘇鎮江市當地微信群組內流傳，並配文「我的高中老師，聽說找了個小三。」。

事件發酵後，鎮江市教育局人員向大陸澎湃新聞表示，經初步瞭解，片中女學生24歲，已經畢業，與「師德」無關。

而鎮江市公安也介入調查，據悉，一名25歲潘姓男子主動投案，表示發現女友手機中，有和其他男子的不雅片，實在太氣憤，才將影片貼到到微信群。

另外，康姓男師也在網上回應，「本人離異，於2020年初跟女當事人經過一段時間瞭解後，建立戀愛關係，並逐漸取得雙方家庭認可，從戀愛關係正往下一步發展。」他表示，已經報警處理，若再有不實謠言，將交給司法處理。

(中時新聞網)