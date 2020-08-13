全球家飾鑄件廠泰金-KY(6629)第2季稅後純益4668萬元，創出新高，上半年稅後純益9328萬元，年增10.8%，每股純益2.78元，目前訂單能見度已到年底，今日股價開高後，高檔出現壓力，股價由紅翻黑，跌幅在1.8%以上。
泰金-KY第2季營收2.8億元，毛利率27.37%，年增2.72個百分點，稅後純益4668萬元，創新高，年增4.03%，每股純益1.39元。上半年營收5.45億元，毛利率27.09%，年增2.17個百分點，稅後純益9328萬元，年增10.8%，每股純益2.78元。
據零售銷售分項數據顯示，美國家具類5月較4月大幅成長接近9成，6月較5月仍有32.5%增幅，遞延消費力道十分明顯。泰金-KY主力市場正好在北美，幾大居家修繕品牌客戶都有包括，客戶端追加訂單力道顯著，目前訂單能見度已到年底。
泰金-KY今年3月底泰國子公司火災後，公司將電鍍產線全數升級，第3季就開始全面生產，公司6成以上產品在電鍍製程上進行無人全自動製程，大幅節省人力、水電及表面處理原料耗用開支，有利後續毛利率提升，對營運貢獻將有正面的幫助。
(時報資訊)
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