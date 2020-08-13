林為洲(記者季節攝)

國民黨革實院長羅智強4月就任時宣布要為革實院募款1000萬元當糧草，但今天有媒體報導「黨內人士」質疑羅智強將千萬募款經費用在將自己的「野台粉絲團」升級為帶狀網路政論節目，「千萬募款成為羅智強個人小金庫」。對此國民黨立法院黨團總召林為洲力挺羅智強，強調革實院要辦活動、動用經費都要黨中央批核。

林為洲指出，革實院跟政策會一樣，是國民黨中央黨部下屬單位，因此使用任何經費辦任何活動都要黨中央批核，甚至也要經過他的批核，所以不存在個人想怎樣花就怎樣花的情況，羅智強想辦的活動要黨中央批准才能辦。

林為洲還說，羅智強募來的款項放在革實院使用，對革實院幫助很大，因為以前革實院的經費是黨中央要負擔，如今黨中央幾乎都不用幫革實院出錢了，所以對黨中央對革實院幫助都很大。如今有不同聲音沒有關係，提出了就檢視，看這些募款有無花在私人，還是花在公用。

(中時 )