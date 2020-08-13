陸媒質疑楊冪、魏大勛已進展到同居。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

人氣女星楊冪2年前和劉愷威宣布離婚，去年瘋傳楊冪和小3歲男星魏大勛密戀，兩人穿情侶鞋看展，但魏大勛只認是朋友。今(13日)陸媒報導，直擊楊冪出現在橫店某大樓停車場，上車離去後，魏大勛後腳現身，穿著和楊冪同款情侶裝、漁夫帽，兩人疑已進展到同居。

楊冪恢復單身後，感情動向特別受到外界矚目，去年有網友目擊她和魏大勛親暱看展，男方回應稱兩人是朋友，楊冪則從頭封口到底，今年初還傳出楊冪不滿男方頻用感情炒作，導致戀情告吹，4月兩人又被拍到在飯店門口甜蜜吃冰，之後一起上樓，關係不言而喻。

據《娛樂有飯》報導，近日直擊楊冪、魏大勛雙雙出現在橫店，女方先到大樓的停車場搭車，助理幫忙扔垃圾後一起搭車離開，過了一會兒戴著與楊冪同款漁夫帽的魏大勛也出現，並搭上另一輛車離開，似乎感情穩定已開始同居，對此，網友說：「很正常，男未婚女未嫁」、「到底戀愛沒，當事人出來回應下」、「爆出逛街偶遇就他們有戲」、「要在一起就趕快在一起，別搞這些」。

(中時新聞網)