台中市北屯區1名92歲的蕭姓老翁日前向兒子表示，想回工業區的公司探望老同事，兒子拗不過老翁，於是叫了1輛uber計程車，請司機載老翁至以前任職的公司；但繞了工業區一大圈後，卻遍尋不著該公司，滿頭霧水的司機，只好向工業區警方求助。

警方指出，工業區派出所巡佐程大坤、警員李明賢接獲司機報案後，隨即上前關心，並請老翁至派出所內休息，遞上茶水安撫老翁情緒，並協助尋找老翁口中的吊扇公司；經過仔細比對工業區廠商名冊後，才發現該公司已搬離多年，老翁得知實情後，情緒失落，警方擔心老翁的安危，便協助通知家人至派出所接回家。

老翁的太太接獲通知立即趕到派出所，並向警方表示，老翁之前確實是在工業區的吊扇公司擔任副總一職，但已退休約25年，在職期間與同事相處融洽，是同事口中的好上司，惟老翁近年來年事已高，患有輕微失智症，一直以為自己才剛退休不久，一時興起吵著要回公司探望老同事。

警方表示，家人因拗不過老翁的堅持，由兒子叫車帶他出門繞一繞，誰知道這一繞3個小時過去了還沒回家，老翁身上又沒帶手機，正心急如焚之際，接獲工業區派出所員警來電通知，才能讓老翁安全回家。

(中時 )