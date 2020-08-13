手洗錯恐食物中毒！醫曝11種病菌超可怕，酒精殺不死。（圖／黃軒醫師提供）

宜蘭礁溪老爺酒店8月5日發生疑似食物中毒事件，兇手指向諾羅病毒，許多人質疑，防疫期間明明都有戴口罩和勤洗手，怎還有病毒傳播，而胸腔暨重症醫師黃軒指出，酒精洗手液可殺新冠病毒，但殺不死諾羅病毒、腺病毒和A肝病毒等多種病菌。

黃軒表示，此次飯店集體食物中毒的病毒是「諾羅病毒」，主要靠糞口途徑傳播，而殺死此病毒的「勤洗手」是要用肥皂加水，而不是酒精洗手液，因為酒精不是所有病菌的殺手，從寄生蟲、細菌到病毒，有些先天就是對酒精無效。

黃軒指出，根據台灣疾管署資料顯示，台灣諾羅病毒感染事件一直增加，自2010年的35件到2019年出現140個案例，病毒引起的食物中毒疑不斷增加。而台灣諾羅病毒的流行季約是在10月至隔年4月，但偶爾在夏季也會出現少數的通報群聚事件。

黃軒表示，諾羅病毒在台灣好發於學校和餐廳，但無論埸所為何，主要傳染源往往都是餐館和學校食堂的工作人員，例如廚師、配菜人員或服務人員，若他們的大便被諾羅病毒感染，又沒有用肥皂勤洗手，病毒很容易就傳開，大家就一起拉肚子。

黃軒引述美國疾病管制局 (CDC) 的資料指出，諾羅病毒57%由食物傳播、16%是人傳人，僅3%是被病毒污染的水傳播，而沙拉、三明治、冰品、水果和生鮮魚貝類等即食食品，若生吃或海鮮未妥善加熱，就有可能致病。

黃軒也分享三招避免諾羅病毒感染，首先個人衛生要做好，正確用肥皂勤洗手（約要40-60秒），並擦乾雙手，因酒精洗手液對腸胃炎病毒的殺滅效果不佳；另環境衛生也要管理， 供膳的環境及餐具等都要好好清潔過。

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(中時新聞網)