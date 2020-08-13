台北市環保局稽查18處KTV及17處電影院空氣品質，包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛及懸浮微粒，13日公布結果全數合格。

KTV及電影院是暑假期間學生最喜歡前往消費的娛樂場所之一，為確保消費者享有健康呼吸，環保局6月底起依法針對轄內樓地板面積達600平方公尺以上的KTV及樓地板面積達1500平方公尺以上的電影院，全數執行室內空氣品質汙染物，包含二氧化碳、一氧化碳、甲醛及懸浮微粒之檢測，全數符合管制標準。

環保局指出，目前《室內空氣品質管理法》公告列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV等16種類型，北市共有340處場所被列管。針對列管場所每年全面巡檢，也會在特定期間或時節針對不同類型場所展開專案稽查，如電影院、KTV、量販店、醫療機構及百貨公司周年慶等，以確保消費者及公共場所員工呼吸健康。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，避免違反相關規定受罰。另外，尚未被公告列管場所，可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務，並確保市民於各公共場所活動時享有良好的室內空氣品質。

(中時 )