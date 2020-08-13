全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY第二季營收減少，EPS降為0.70元，第一季EPS為0.35元，相較去年同期每股虧損0.42元大幅好轉，上半年EPS從去年同期0.78元回升至1.05元。13日下午將參加證交所舉辦線上法說會，說明上半年財報及下半年營運成果。

波力第二季碳纖維冰上曲棍球桿出貨因歐美封城，選手無法練習而下降，致使合併營收雖從去年同期4.71億元降至3.37億元、營業毛利由1.36億元降為1.13億元、營業利益從0.53億元減為0.35億元、稅前淨利0.41億元、本期淨利0.35億元、EPS為0.7元。上半年合併營收為5.61億元、營業毛利1.73億元、營業利益0.20億元、業外收益0.33億元挹注下，稅前淨利為0.52億餘元，本期淨利近0.52億元，EPS為1.05元。

波力表示，隨著歐美各國陸續解封，選手也恢復練習，碳纖維冰上曲棍球桿恢復出貨，造就波力7月合併營收回升至1.34億元，比去年同期成長6.88％；前7月合併營收6.96億元，仍較去年同期衰退幅度縮減至21.9％。

(工商 )