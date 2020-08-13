印度此前下架包括抖音海外版TikTok等的中國手機應用程式，外媒引述知情人士透露，TikTok母公司字節跳動正和印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信實工業公司（Reliance Industries Ltd）磋商合作，讓信實投資TikTok的印度業務。

外媒TechCrunch報導引述知情人士指出，字節跳動與信實工業於7月底開始洽談，尚未達成協議。TikTok在印度的業務估值逾30億美元。而在6月底被禁用前，TikTok在印度有逾2億用戶。

安巴尼是信實工業的大股東，他名列2019年富比世（Forbes）全球富豪榜第21名，被指和印度總理莫迪（Narendra Modi）關係密切，所以若信實工業投資TikTok計畫成真，則很可能讓TikTok在該國起死回生。

信實工業是一家綜合集團，旗下擁有印度電信業巨頭Jio Platform的母公司，Jio Platform在當地有近4億用戶。該集團近年來積極投資資訊科技產業，與多家美國互聯網巨頭均有合作，例如谷歌及臉書等。

(工商 )