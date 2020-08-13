新冠肺炎疫情嚴峻，台灣境內雖對疫情管控交出亮眼成績，但國外病毒卻仍處於氾濫狀態，引得人心惶惶。澳洲當地時間10日，一名21歲女子因外出未配戴口罩，遭警察掐脖逮捕。

根據《澎湃新聞》報導，澳洲維多利亞（Victoria）一名女子因未戴口罩外出，遭當地男警掐住脖子後倒地，另有一名女警也在現場，卻並未出手制止。而這過程都被路人拍了下來。影片中可看到，這名路人一邊拍攝，一邊對警方警告，「你讓她感到窒息，一個男人正在壓制一個女孩，你讓她無法呼吸，為什麼？因為她沒有配戴口罩？」

事後警方發布聲明指出，遭逮捕的女子是因違反「居民須配戴口罩上街」的公共衛生命令而被捕。警方提到，女子在被捕時態度惡劣還踢到女警，有襲警嫌疑，因此才將這名女子壓制在地。而女子在被逮捕後，更對警方辯稱自己有「口罩豁免權」才不用被罰款。

維多利亞州州長丹尼爾安德魯斯（DanielAndrews）得知此事後則表示，自自己尚未看過影片，無法評論；但他十分感謝警方在疫情期間的貢獻，並對警方表示支持。據了解，因澳洲2日新冠病例激增，政府宣布進入「災難狀態」，開始嚴格執行防疫措施；當地警方更被賦予權力，可以當場逮捕違背公共衛生命令的民眾，並對其罰款。

根據約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）所公布的數據顯示，截至12日為止，澳洲新冠肺炎確診病例，已累計超過2.2萬例，死亡人數已達352人。

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(中時新聞網)