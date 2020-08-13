台美簽署衛生合作備忘錄，張競細看後向衛福部提出質疑。(擷取自張競臉書)

台美10日首度簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，並由美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）與衛生福利部長陳時中共同見證。對此，中華戰略學會研究員張競提出三點質疑，其中他認為，MOU為何不能製作出中文版本，並同時簽署兩個語文版本同等有效？

在陳時中及阿札爾的共同見證下，台灣美國事務委員會主席楊珍妮及美國在台協會辦事處處長儷英傑雙方代表簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」。衛福部表示，我國與美國在醫療衛生領域已合作超過20年，包含新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等，這次簽署的備忘錄，除了提高行政層級由台美衛生部簽署外，也將合作範圍擴大。MOU內容述及其他領域可在未來雙方討論後納入，並藉由辦理合作計畫、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪，諮詢、會議、工作坊及研討會，建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識及資訊之交流等方式執行，在此備忘錄的架構下推動相關實質合作，以增進臺美人民的健康福祉，並共同促進全球衛生安全。

對此，張競在臉書提出三點質疑：

一、將協議翻譯成中文絕對沒問題，因為主要內容都已經翻譯出來列在頁面上，不知為何不能製作出中文版本，然後同時簽署兩個語文版本同等有效，這個顯然就不符合外交規範「對等」原則。

二、section C. 內容，紅圈內之文字，沒有任何政府官員加以說明，所有協議加上這種但書，結果會是如何，大家不妨思考一下。

三、所有宣稱要擴大合作範圍項目，難道是雙方合作交流完全尚未觸及之處女地嗎？要是沒有這份備忘錄，難道就無法進行交流嗎？這份備忘錄除掉表達意願之外，有承諾任何交流品質與數量之保障嗎？大家也應當認真思考一下。

此外，張競再度發文指出，對照衛福部中文網頁說明，可看出衛福部宣稱這份《備忘錄》提高行政層級由雙方衛生部簽署，張競直言，「根本就不對」，他說陳時中是在阿札爾所發《聲明》上簽署，根本不是在《備忘錄》上簽署。假若還要堅稱是聯合聲明，那為何沒有中文版本？

張競也提及，這份是首次稱作《備忘錄》的文件，是實話沒錯，但衛福部聲稱雙方合作已超過20年，就是打死不提2015年馬政府時期與美方所簽訂Global Cooperation and Training Framework(GCTF)，美方所擬聲明稿中明明白白寫出來，連所達成績效數字都列出來，結果政府隻字不提，「這個難道不是刻意抹煞馬政府執政時所奠定基礎嗎？」張競接著表示，更重要的在於，這《聲明》中明確指出新簽《備忘錄》是要facilitate further collaboration ，也就是美方非常重視以往藍營執政時期所建立之良善基礎，而不是完全從新開始，「這也是我建議大家要去思索，雙方合作之前是如何達成的原因所在！」

(中時新聞網)