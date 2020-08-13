斗南鎮10日凌晨一處鐵皮倉庫起火延燒隔壁民宅火警，原本造成祖孫一死三重傷悲劇，其中69歲屋主（阿公）昨下午（12日）宣告不治，演變成2死。

斗南鎮大同路、同安街口10日發生的火警源於隔壁倉庫火警延燒到民宅，導致詹家受波及，三代同堂的屋子起火，屋內7人受輕重傷送醫，11歲詹小弟已不幸喪命，阿公、阿嬤、孫女一直在燒燙傷加護病房搶救。

詹姓阿公昨天昏迷指數從3掉到2，昨天下午血壓即持續下降，已於2點多往生。據了解，家屬讓詹阿嬤以視訊跟老伴告別。

仍與死神拔河的10歲詹小妹妹，火災發生前不久才參加斗六市南聖宮寫生比賽，南聖宮昨（12日）頒發特別獎給詹小妹妹，宮主呼籲大家一起為小妹妹集氣，也請關聖帝君賜福。獎狀由雲林縣寫生研究會長洪志嘉代為接受。

將從小二升小三的詹小妹妹畫南聖宮廟前的水池，她畫一隻噴水鯉魚，旁邊有荷葉、蓮葉。

洪志嘉說，從線條看起來，詹小妹個性開朗活潑，也相當細膩，畫出精彩圖案，聽到她火災重傷的消息很難過，祝福她早日康復、繼續畫畫。

(中時 )