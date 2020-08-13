桃園在地秘境復興鐵木瀑布9日11時許發生溺水意外，45歲楊姓女子原穿著救生衣，卻因好奇脫去救生衣，後續不慎栽進潭底，雖有消防第一大隊茄苳分隊小隊長禹天傑及時施行CPR，送醫後短暫恢復生命跡象，轉入加護病房觀察，仍於11日宣告不治。

據了解，楊女與男友結伴戲水，酒後跳潭消暑時，卻因不勝酒力溺水，男友雖成功將她拉上岸，卻不知如何救治，恰逢周日輪休的禹天傑見狀立即上前施以CPR急救，直到救護人員到場。消防第四大隊復興分隊救護人員趕抵後，14名救護人員合力將楊女送上救護車，楊女到院後恢復自發性血液循環，但最後仍回天乏術。

檢警11日相驗遺體時指出，楊女案發前有穿著救生衣，卻因探察瀑布深潭而脫下救生衣，最後溺水死亡，家屬對死因沒有異議，目前已將遺體領回家屬善後。

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(中時 )