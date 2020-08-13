學生透過最夯的日本超動漫、浴衣和服體驗、日本茶道文化等特色課程。（陳世宗攝）

學生透過最夯的日本超動漫、浴衣和服體驗、日本茶道文化等特色課程。（陳世宗攝）

校方也透過「日本茶文化一期一會」課程，讓學生體會和敬清寂、一期一會，及彼此尊重與設身處地為他人著想的茶道精神。（陳世宗攝）

「2020日本文化酷一夏」營隊，玩創意、做中學，強化學習動力、提前認識大學系所，及早探索未來職涯！（陳世宗攝）

靜宜大學日文系「2020日本文化酷一夏」營隊深受高中生青睞，報名秒殺！超過20所高中職、60多名學生，透過最夯的日本超動漫、浴衣和服體驗、日本茶道文化等特色課程，玩創意、做中學，也能強化學習動力、提前認識大學系所，及早探索未來職涯！

靜宜「2020日本文化酷一夏」營隊規劃「日本超動漫」課程，介紹日本具代表性及熱門的動漫，同時學習日語及發音。「和服」是日本的傳統服裝，在「日本文化─浴衣和服」課程中，帶領學生認識和服種類、款式，及不同場合的穿著區別，也實際體驗和服、腰帶與各式蝴蝶結的穿法與特殊綁法。

校方也透過「日本茶文化一期一會」課程，讓學生體會和敬清寂、一期一會，及彼此尊重與設身處地為他人著想的茶道精神。

參與學員李宗瑞說，營隊課程充實豐富，能深入瞭解日本風俗及文化知識；印象最深刻的是「茶道課程」，能感受日本茶道講究的細節及規矩，舉手投足都是學問，每個動作都不能馬虎。

第一次參加大學營隊的林思嘉表示，她對日語學習有興趣，也喜歡動漫，透過老師講解，從劇情還原日本的生活現況及文化背景。首次體驗和服穿著的她覺得很新鮮，也瞭解和服的背景及文化，希望未來還有機會參與更多大學的營隊。

(中時 )