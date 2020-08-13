追偽MIT口罩！財政部海關近日查獲約14萬片偽MIT口罩入台，引起主管機關注意，經濟部標準檢驗局今天（13日）表示，在蝦皮購物上查獲5件假冒正廠醫用口罩，已移請食藥署處置，並通知電商平台下架。

擔心新冠疫情在台捲土重來，政府日前明定民眾赴八大場所須戴口罩，引發搶買潮，許多民眾在實體通路買不到，轉向網購，卻傳出大陸、香港等「偽MIT」產品搶灘來台，關務署昨指出，繼本月10日查獲7350片偽MIT口罩後，11日再次查獲疑似案件、約13萬2781片，創單日最大查獲量。

繼財政部關務署於邊境查獲疑似仿冒MIT之大陸製進口醫用口罩，經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿指出，在查察實體店面及網路商店販售疑似偽造口罩國家隊醫用口罩亦有斬獲，總計查獲5件疑似有假冒正廠醫用口罩之情形。

標準局表示，經市場稽查後已查核4個網路平台（51網址），查獲5件並購得樣品（易○公司），皆來自蝦皮購物，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，並將通知電商平台下架，另已查核實體店面83家，尚無發現涉仿冒之情事。

標準局說明，以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售極可能涉犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，並呼籲不要誤蹈法網，同時請電商應制定自律規範，要求賣家應落實標示正確性，以維護消費者權益。

同時，消費者於選購及使用該等商品時，應詳加注意標示資訊是否完整(包含生產/製造商名稱、地址、電話及商品原產地)，若為醫用口罩，則須標有衛福部核發之醫療器材許可字號。

(中時新聞網)