ABS與PS今年因產能新增有限，利差表現相對勝出，增添台達化(1309)、國喬(1312)、台化(1326)獲利加分推進能量。分析師指出，台達化第二季營運淡季不淡，目前產品利差表現仍佳，第三季營運可維持旺季高檔。

國喬在ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美(生產ABS、PS)貢獻大，預估第二季EPS有望大幅回升。目前SM部門營運已達損平，ABS利差持穩擴大，第三季營運可望蓄勢更上層樓。

台達化EPS營收佔比約50％、ABS約30％、GPS佔20％。ABS主要應用在電器產品外殼，具防撞功能；GPS主應用一般日用品與家電零件，EPS則生產保麗龍產品。

隨著大陸解除封城，經濟活動復甦，客戶需求轉強，台達化ABS、GPS維持全產全銷；EPS大陸廠全產全銷，台灣廠則因主銷中南美洲，受疫情影響訂單縮減，惟6月稼動率已回升至8成。

分析師認為，疫情帶動白色家電中「冰箱」需求，市場拉貨動能有望延續至8月，有助支撐ABS、GPS需求；而疫情帶動外賣商機，塑膠餐具、塑膠盒等也使GPS穩健走堅。SM等相對原料價格趨緩，利差持穩提振。

國喬台灣廠SM年產37萬噸、ABS年產12萬噸、PS年產6萬噸；業外轉投資鎮江奇美(持股30.4％）85萬噸ABS、50萬噸PS。

SM因供給大增，市況低迷，惟ABS受惠低價原料，利差幅度拉大，國喬調整生產計畫，拉高ABS生產量，第二季本業已轉盈，加計轉投資鎮江奇美貢獻，第二季獲利蓄勢推進。

(工商 )