彰化縣環保局配合執行環警監大執法，今年度特別啟用噪音自動偵測照相系統，科技執法當場告發。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局配合執行環警監大執法，今年度特別啟用噪音自動偵測照相系統，科技執法當場告發。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局配合執行環警監大執法，今年度特別啟用噪音自動偵測照相系統，科技執法當場告發。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

飆哥疾馳噪音車呼嘯，逼得人心神難寧，肆意逞快，也是肇事禍源，彰化縣環保局配合執行環警監大執法，今年度特別啟用噪音自動偵測照相系統， 7月於縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點陳情路段執行4場稽查取締及2場科技執法，攔查160輛，現場告發4輛，通知到檢18輛。

彰化縣環保局為了有效管制高噪音車輛干擾民眾安寧，透過科技執法加強取締噪音車，運用自動偵測照相系統，能偵測行駛中汽機車噪音分貝值，超過系統設定值，就會自動拍照取締，經環保局通知到檢超標者，依違反噪音管制法第13條規定處1800元以上3600元以下罰鍰、限期改善。

環保局長江培根表示，配合行政院環境保護署所推行排氣管認證政策，經噪音檢驗合格之機動車輛，將於排氣管貼附查驗標識並上傳行政院環境保護署機動車輛雲端資料庫列管，防止車主於噪音檢驗合格後又擅改排氣管致妨害他人生活安寧，呼籲不要違法改裝排氣管。

(中時 )