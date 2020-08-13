雖然美國總統要求法院撤銷主要科技公司對社群媒體言論議題的提告。然美股昨夜全面反彈，那斯達克神勇彈升2.1%，帶領港股看好。

周四香港恆生指數高開246點，隨後緩漲9.8點或+0.04%，為25253點。國企股(H股)漲47點或+0.46%，為10263點。

騰訊做日公布優於預期的第二季財報，今晨高開1.44%，目前反跌0.9%，暫報516港元。騰訊截至第二季其微信月活躍用戶為12.0億戶，QQ月活躍用戶則為6.4億戶，營收比重高的網路遊戲營收為成長40%。雖然上季財報給予股價支撐，市場認為騰訊近期股價仍要留意美中關係發展。

中國聯通今年上半業績優於預期，淨利76億港元，年增10%。今晨股價高開7%，目前擴大漲13.7%，暫報5.2港元。

康希諾首次登上大陸科創板，此次發行價為209.71人民幣，上午曾高見477人民幣。康希諾成為同時在香港和A股上市的防疫生物股，上午在港股高開2.5%，由於投資資金轉向，目前大跌2.8%。康希諾有大陸軍事研究院支援其新冠疫苗開發，任何行動皆為市場動見觀瞻。

(時報資訊)