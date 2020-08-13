連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）隨著中國大陸4月逐步解封，2020年第二季營運谷底回升、已接近損平目標，每股虧損0.13元。隨著6月營運已顯著轉盈，配合下半年旺季商業活動復甦、展店布局效益顯現，公司看好第三季營運可望轉盈、力拚獲利大躍進。

雅茗2020年第二季合併營收3.44億元，季增24.48％、年減37.85％，自首季谷底回升。毛利率升至51.6％、創近1年高點，營益率負0.005％、已顯著回升至接近損平目標。歸屬母公司稅後虧損451萬元、每股虧損0.13元，虧損幅度較首季減少91.55％。

不過，累計雅茗上半年合併營收6.21億元、年減43.71％，仍創同期新低。毛利率48.51％、營益率負8.98％，分創同期次低及新低，本業首見同期虧損。歸屬母公司稅後虧損5792萬元、每股虧損1.62元，亦創同期新低、為同期首見虧損。

雅茗表示，上半年受新冠肺炎疫情干擾，營運於首季落底，4月起已見逐步復甦，並於6月恢復轉虧為盈、單月獲利逾1200萬元，使第二季營運達成接近損平目標。隨著影響逐步淡化、營收表現持續回升，公司對下半年營運及全年獲利表現仍有相當信心。

雅茗今年營運訂定擴大展店、國際合盟、投資併購3箭發展策略，其中展店聚焦中國大陸、北美與亞太市場。目前在中國大陸已有超過1千店，由於市場發展潛力仍大，公司持續加速展店計畫，以「擴大一二線城市、進攻三四線城市」策略布局，目標每年展出500家店。

雅茗指出，3月起已有超過250家加盟商繳交意向金、加盟金，展店步伐不受疫情影響。上半年除了外送業績持續成長，也透過與網紅合作打造新營銷模式、進行線上線下整合，聚焦90後、00後消費族群，盼讓「快樂檸檬」品牌成為年輕人消費首選。

北美市場方面，雅茗表示，「快樂檸檬」維持品牌優勢及競爭力，除在蘋果總部、亞馬遜西雅圖總部設點外，上半年已陸續在西雅圖、舊金山、聖地牙哥、波特蘭、丹佛等城市開出新店，並新簽德州休士頓、達拉斯和芝加哥區域開發商，預計下半年展店速度將加快。

至於亞太市場布局，雅茗則鎖定重點國家挑選優質區域代理商進行合資合盟，以將加盟創業平台效益發揮到極致。今年已在日本、馬來西亞、印尼3國有合資合盟成果，明年規畫朝菲律賓、澳洲進軍，希望在建立合資合盟關係後，3年內在各市場可開出100家店。

投資併購方面，雅茗5月投資台灣知名茶飲品牌「可不可熟成紅茶」，由於營運未受疫情影響，上半年繳出亮眼成績，開始貢獻集團獲利。「可不可」今年店數預計可超過200家，對第三季獲利貢獻將更明顯，下半年待疫情減緩後，亦將準備透過雅茗平台布局海外市場。

投顧法人指出，雅茗去年啟動品牌調整，營運聚焦「快樂檸檬」發展連鎖平台。受疫情影響，今年大幅縮編餐食品牌，與日本京王集團合資的「游香食樂」門市已全數歇業、獲上海米其林餐盤推薦的西班牙餐酒館「alma」上海2店亦關閉，僅保留去年底開業的台北店。

為分散營運集中風險，雅茗目標明年將非中國大陸市場營收貢獻提升至3成，中國大陸展店步伐亦持續。由於疫情致使業務自4月起才開始推動，新展店效益直至6月才逐漸顯現，預期第三季營運恢復動能可望顯著轉強，策略調整效應可望帶動明年營運顯著躍進。

(時報資訊)