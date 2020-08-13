美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）周三公布，美國上周原油庫存減少451.2萬桶，遠超出市場預期的減少287.5萬桶。汽油庫存減少72.2萬桶，超出市場預期的減少67.4萬桶。餾分油庫存減少232.2萬桶，市場預期為增加35.7萬桶。上周美國煉廠產能利用率上升1.4個百分點，原油進口量減少71.3萬桶/日。

2.美國7月消費者物價指數（CPI）月漲0.6%，高於市場預估的月漲0.3%；與去年同期相比漲1%，亦高於市場預估的年漲0.8%。排除食品與能源項目後，核心CPI月漲0.6%，高於市場預估的月漲0.2%；與去年同期相比漲1.6%，亦高於市場預估的年漲1.1%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數上漲6.8%，反轉前一周的跌5.1%。30年期固定抵押貸款利率較前一周下跌8個基點，為3.06%，創下史上新低。

4.不畏美國7月通膨數據優於市場預期帶動美元走升，周三國際金價在前一日創下7年來最大單日跌幅後反彈回穩，紐約12月期金收漲0.1%，為每盎司1949美元。現貨金漲3.9美元或0.2%，為每盎司1913.9美元。

5.官方數據顯示美國原油庫存持續減少，周三紐約期油收漲2.6%，為每桶42.7美元，創下5個月來新高。倫敦布蘭特期油收漲2.13%，為每桶45.45美元。

(時報資訊)