MSCI(明晟)今晨公布最新季度調整，台灣指數成分股新增祥碩(5269)，加上祥碩第二季獲利報喜，光是上半年獲利就已經超越去年全年，賺進逾2個股本，祥碩今股價開高走高，漲幅一度來到7%，股價最高達1845元，站回5日線，展望第三季，預計在AMD(超微)持續推出新品下，可望帶動祥碩營運動能續增。

MSCI本次成分股新增1檔、刪除2檔，本次權重調升最多的成分股為新增成分股祥碩(5269)，其權重為0.20%。

祥碩第二季單季合併營收13.09億元、季減少17.5%，相較今年首季相似，單季毛利率為52%，惟因認列轉投資文曄(3036)獲利，單季稅後淨利達8.23億元，季成長約67%，更相較去年同期大增290.8%，創下歷史新高水準，每股稅後盈餘為12.27元，也是單季史上賺於1個股本。

祥碩累計上半年稅後純益達13.15億元，年增加173%，每股稅後盈餘20.7元，光是上半年就已經賺進逾2個股本之多。

超微在處理器市場中持續和英特爾較勁，在推出新品上動作一直相當積極，超微先前也預估今年全球桌機市場將年增逾兩成，但在疫情衝擊下，帶動的居家辦公、遠距教學等風潮，成長幅度有機會更勝預期，祥碩今年持續獲超微主流晶片組訂單，且下半年超微晶片在新品陸續量產下，加上品牌USB主機和設備控制器的步入正軌，都將帶動祥碩營運動能。

(時報資訊)