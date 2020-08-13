紅襪隊與光芒的系列戰，前3場全吞敗，前7局以8比0落後，台將林子偉獲得替補機會，紅襪則在8局下半大反攻，單局包含林子偉在內，敲出7支安打，馬丁尼茲(J.D.Martinez)轟出滿貫彈嚇得光芒一身冷汗，不過光芒單場4轟奠定勝基，紅襪以5比9吞敗。

林子偉近幾場都由替補身分上場，此戰則是因為紅襪很早就被光芒拉開分數，於5局上半替補鎮守游擊，6局下半首打席敲出滾地球出局。

紅襪隊前7局還落後多達8分，不過8局下半開始追分，先連敲出3支安打後，無人出局、滿壘情況下，阿勞斯（Jonathan Arauz）再敲安攻下紅襪首分，隨後馬丁尼茲敲出左中外野方向滿貫炮，一舉為紅襪將分數追到5比8，下一棒林子偉也不漏氣，穿越滾地安打站上一壘，不過可惜隊友沒有延續攻勢，此局包含林子偉在內，紅襪單局敲7安，灌進5分大局。

但此戰光芒前半場的炮火太猛烈，亞當斯（Willy Adames）、布蘭登羅（Brandon Lowe）同在第2局開轟；3局上半秋信守敲安上壘後，筒香嘉智抓住第1球揮擊，本季第2轟出爐；9局上半梅斗斯(Austin Meadows)再用陽春炮拉開分差，光芒單場4轟，最後以9比5拿下對紅襪3連勝。

林子偉繼8月1號後，隔3場再度敲出安打，此戰2打數1安打，目前累計14打數3安，尚未有長打出現，打擊率上升到2成14。

(中時 )