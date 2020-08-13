前總統馬英九日前演講回顧兩岸關係的歷史脈絡與發展，稱解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援。名嘴黃創夏直言，6年前，馬英九在總統任內兵推時曾說，「天下雖大，好戰必亡；國雖安，忘戰必危」，近日卻變了，感嘆「人會隨著時間改變」。

馬英九10日演講回顧兩岸關係的歷史脈絡與發展，澄清外界對「九二共識」的誤解，馬英九表示，實際上國軍都了解，解放軍攻台戰略是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭，就會在最短時間內拿下台灣，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來，這是我們必需了解的。

馬前總統一席話，也讓黃創夏有感而發，在臉書貼文秀出媒體6年前報導，稱馬英九在總統任內參加政軍兵推，當時還引述《司馬法》一書「天下雖大，好戰必亡；國雖安，忘戰必危」訓勉參演的同仁，黃創夏認為，馬英九當年說這話鏗鏘有力，他豎起大拇指給讚。但6年後的馬英九前總統卻喊「首戰即終戰」，讓他感嘆「人，真的是會隨著時間而有所改變的」。

網友看法則意見兩極，一派網友認為「標準的換個位置換個腦袋」、「馬前總統的話不用太認真」，另一派網友則認為，「他沒變，只是不演了說實話」、「馬英九這話有錯嗎？」。

名嘴黃創夏臉書。(圖/翻攝自 黃創夏臉書)

(中時新聞網)