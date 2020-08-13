新台幣兌美元匯價，周四早盤開高走高，盤中一度大幅升值1.6角，暫報29.38元，顯示市場看升架構未變。

市場傳來，央行正調查與金檢5大外銀，查察在遠期外匯市場（DF）約80億美元的淨交易部位情事，市場聯想為將大動作出手阻升新台幣了。

不過，新台幣兌美元匯率周四甫開市仍升值0.2分，報29.52元；而早盤最低價暫報29.53元，仍小幅升值1分，但最高匯價則一度來到29.38元，大升1.6角，迄上午10：45的匯價，仍強勁升值1.41角，暫報29.399元。

新台幣兌美元強勢，與台股目前開高趨堅格局相互輝映，迄上午10：54的加權股價指數暫報12750點，上漲80點，漲幅0.63%，成交1441億元。領軍盤勢做多者，仍以台積電、聯發科等半導體大廠多、空動向馬首是瞻。目前台積電上漲1.79%，聯發科則上漲1.18%。

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