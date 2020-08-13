傳動系統元件廠全球傳動因大陸自動化設備及5G基地台訂單持續湧現，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.24元，彌補首季虧損，上半年EPS為0.09元。7、8月接單滿載，7月及前7月合併營收均是同期次高，其中7月合併營收2.59億元，創近21個月新高。第三季合併營收可望優於第二季。法人預估，全年合併營收22億元以上。

全球傳動第二季合併營收6.99億元、營業利益0.49億元、認列匯損0.24億元、稅前淨利為0.3億元、本期淨利0.23億元、EPS回升至0.24元。上半年合併營收12.43億元，營業利益0.41億元、匯損0.24億元、稅前淨利0.15億元，本期淨利0.09億元，EPS從去年同期0.03元翻倍增加至0.09元。

全球傳動表示，全球傳動7、8月訂單滿載，出貨也比6月好，7月合併營收回升至2.59億元，月增7.8％、年增幅達84.8％；前7月合併營收15.02億元，年成長22.02％。

(工商 )