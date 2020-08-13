男子徐國璋聲稱是國寶級歌仔戲演員楊麗花的丈夫、骨科醫師洪文棟之子，向法院提起確認親子關係訴訟，歷審都認為徐男曾受洪撫育，應視為已受洪男認領，判決2人有親子關係存在，楊麗花等人不服提上訴，最高法院認定程序不合法、判決駁回定讞。

59歲的徐男3年前向法院提起訴訟，開庭時他拿出母親的照片、匯款證明，以及洪文棟幫忙支付他大學學費、手術費用，證明洪和母親有往來；士林地方法院審結後，判決徐勝訴、他與洪有親子關係。

洪文棟前年死亡後，由楊麗花及其子女承受訴訟，提起上訴，但臺灣高院法院認為，楊女等人並未舉證證明徐經他人收養，抗辯徐男提本件訴訟並無確認之利益，尚非可採。

高院表示，徐男與洪文棟會面時均以「爸爸」稱呼洪，洪也未否認、駁斥，且洪文棟也曾提供徐生活費用，堪認2人有親子關係存在，因為血緣關係存在，洪文棟又有撫育的事實，可視為已認領，徐請求確認親子關係存在有理由。

(中時 )