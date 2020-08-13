道安闖關活動，讓小朋友認識正確的道路安全觀念。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中吉祥物「石虎家族與歐米馬」舉辦粉絲見面會，第2波石虎家族見面會周末強勢登場！新聞局指出，8月16日在台中公園舉辦第2場粉絲見面會，現場有闖關遊戲、短劇演出、在地農特產市集等精彩活動，歡迎大小朋友來玩，邊玩還可參加2020台中購物節，歡迎跟著石虎家族Fun遊台中！

新聞局指出，台中吉祥物「石虎家族與歐米馬」舉辦粉絲見面會，首場民眾反應熱烈，第二場將於8月16日在台中公園（近雙十路台中公園派出所旁）登場；這次石虎家族合體YOYO家族的月亮姐姐、柳丁哥哥及羚羊哥哥，現場將有帶動唱、道安闖關活動及舞台行動劇，旁邊還有農產市集、一中商圈等，邊玩邊吃，享受又有趣。

新聞局表示，道安闖關活動將從當日下午2時15分開始發放闖關集章卡，完成任務者可獲得1份小紀念品，數量有限，兌完為止；舞台活動自下午3時開始，歡迎大小朋友前來同樂，詳情請見「石虎家族Love＆Life」粉絲團。

新聞局提醒，民眾可攜帶野餐墊，在公園裡享受愉快的午後時光，記得備妥防蚊、防曬用品；另2020台中購物節到8月31日止，登錄發票累計滿500元就有機會抽千萬豪宅、現金、汽車等好禮，石虎家族與歐米馬期待與民眾在台中相見。

(中時 )