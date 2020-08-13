外景節目競爭激烈，製作單位為了收視絞盡腦汁，中視《飢餓遊戲》推出全新賽制「天堂地獄輪迴賽」，讓難得錄外景的張芸京首次嚐到綜藝節目的震撼教育。節目一開始先進行殘酷的人品測試，張芸京被問到喪命題：「如果與林宥嘉同台比賽，認為誰會贏？」她思索幾秒後謙虛地說，「我不是比賽的料，應該他會贏」。不料卻被測試儀器打槍，認為她沒說出真心話，這讓張芸京哭笑不得：「我都不知道原來自己內心這麼邪惡！」各種考驗人心的殘酷提問，令藝人們啼笑皆非，不知如何作答。

測完人品後，藝人的境遇也大相逕庭。人品分數高者可搭乘高級賓士前往關卡，待遇彷如上天堂，若人品分數低於60分，則必須搭著連冷氣都沒有的地獄巴士，最恐怖的是，凡是在地獄關卡闖關失敗者就得面對「吃蟲煉獄」。

製作單位祭出「重口味」處罰，堪稱開播以來最「噁心」，預告一釋出，讓網友好奇是誰會「嚐」到苦果。聽到要吃蟲，主持群更是哀鴻遍野，王仁甫更說，「做節目要吃恐怖的食物，實在是一件非常虐待的事情，如果又空腹吃很恐怖的蟲，覺得很變態」。而許孟哲對昆蟲類也有陰影，「不管是要吃要摸要碰，我都沒辦法」。當知道這集有「吃蟲」企劃，而且是準備白蟋蟀時，讓他直呼：「我真的很想罵主謀髒話！」

許孟哲為《飢餓遊戲》固定主持人，近來拍戲又準備演唱會，加上升格新手爸爸，蠟燭四頭燒。但他時常搞不懂女兒為何而哭，因此常需護理師協助。《飢餓遊戲》全新賽制「天堂地獄輪迴賽」預計本週日(8／16)晚間8點在中視播出，隔週六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )