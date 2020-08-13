大陸官媒日前在微博上放上一段醫護人員結束防疫工作、鬆開褲管後，巨量汗水如瀑布般傾瀉而出的驚人畫面，引發大票網友感謝醫護的辛勞，不過也有人質疑這些液體不全是汗水，可能也包含用來降溫的礦泉水。

This clip is too hot to handle. A health-care worker in western China wrung buckets of sweat out of her hazmat suit after working tirelessly to combat the #coronavirus in the sweltering summer heat. pic.twitter.com/ihXrwCvLio — New York Post (@nypost) August 12, 2020

大陸官媒《人民日報》9日在官方微博人民網放上一段35秒影片，影片標記時間為8日，新疆烏魯木齊一名防疫人員剛結束值班工作，穿戴全套防護服的女性醫護人員坐在椅子上拉下套在小腿上的藍色塑膠袋，接著拉起防護服的褲管，下一秒巨量汗水如瀑布般從褲管縫隙中傾瀉而下，汗水落地後潑灑成一大片水漬，畫面相當驚人，影片中也可看到醫護人員滿頭大汗，額頭上的瀏海全濕。

截至今（13）日上午10時，影片獲得564萬人次觀看。該影片引起大陸網友共鳴，許多人在貼文下留言「辛苦了」、向醫護人員「致敬」等語，也有一名河北學生回應，看完影片「眼淚也奪眶而出了」。

不過也有大陸網友另外撰文回應，質疑醫護人員褲管流出的液體不完全是汗水，可能也包含降溫物品。一名微博帳號為「PRND21」的北京口腔科醫師指出，身為一名穿過數十次防護服的醫護人員，他相信以烏魯木齊的天氣狀況，醫護人員的出汗量一定很大，他說這些液體有可能全是汗，也有可能是醫護人員在防護服內放置的降溫產品所致，以他的經驗，防護人員有可能在防護服內放結冰的礦泉水，專業一點的，會穿降溫背心，如果這些物品破損，都可能導致液體外洩。

不過因為影片「沒頭沒尾」，所以他個人無法判斷這些液體是否全是汗水。

英國《太陽報》（The Sun）報導，自7月出現5個月來首例新冠肺炎確診病例後，北京當局封鎖烏魯木齊，並且進行大規模病毒檢測以及隔離措施。

報導指出，8日當天烏魯木齊的平均氣溫為攝氏29度。

(中時新聞網)