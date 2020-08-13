香港政府日前為因應疫情下能維持民眾生活正常維持，推出自願性全民檢測，有建議認為下一步應發行「健康碼」，讓健康者持用。呼吸系統科專科醫生梁子超對此表示，持「健康碼」容許有檢測陰性的市民，在某些時段到指定地方活動或在餐廳用膳的做法並不可行，因為若有潛在接觸史或輕微病徵的人獲豁免，就可能導致在餐廳造成大型交叉感染，讓至今的疫情成果打回原形，

梁子超出席電台節目時表示，港府目前應先想辦法控制疫情，而香港最弱一個防線是對境外防守，全球不少國家已出現第二波疫情，若不加強對外檢疫安排，香港就可能很快會有第四波疫情。

梁子超指，大陸疫情基本受控，由大陸機場出發的旅客，經香港機場轉機帶來風險不大，其他來自中高風險地區人士來港轉機安全。

事實上，香港機場管理局表示，於2020年8月15日至10月15日期間，由大陸機場出發的旅客可經香港國際機場轉機／過境到其他航點。前往大陸各目的地的轉機／過境服務仍然暫停。規定還包含旅客必須配合防疫措施、全程佩戴口罩。

(中時 )