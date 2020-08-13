期待微軟（Microsoft ）Surface Duo雙螢幕手機嗎？不用猜了！官方已正式宣布，今（13）日起開放預購，9月10日將率先在美國地區上市，滿足一票微軟與 Surface 粉絲的期待。

微軟透過官方部落格宣布，Surface Duo雙螢幕手機已正式開放預購。經過約10個月的等候，Surface Duo終於在發表後快接近一年的時間點正式上市。Surface Duo運行Android系統，是微軟繼當前收購Nokia智慧型手機業務推出運行Windows Phone（之後改為Window 10 Mobile)系統的Lumia系列手機之後，再度進軍智慧型手機市場之作。不過不同於過去手機的形式，改推出雙螢幕機種，企圖以自家軟體優勢，打造不一樣的使用者體驗。

微軟指出，Surface Duo是整合Android以及Microsoft 365體驗的手機，是以生產力為導向的產品。他們也針對Office、Outlook、Teams、Edge、OneNote、OneDrive、Microsoft To Do等微軟自家開發的應用程式進行了雙螢幕的優化。透過Windows 10的Your Phone App，使用者可以快速在Surface Duo以及Windows PC之間快速剪貼內容，不再需要透過寄信或是即時通訊分享，跨裝置之間的多工作業更輕鬆寫意。

The new Surface Duo. Do one better.

此外，微軟用戶也可以搭配藍牙搖桿在Surface Duo中玩Xbox Game Pass Ultimate的遊戲；或者搭配Surface Buds無線耳機、Surface Slim Pen觸控筆來使用。這兩款裝置預計都是分開銷售，與先前傳出可能配備在標準盒附配件的傳聞不同，使用者需要另行購買。

Surface Duo採用兩塊分開的螢幕，再透過鉸鏈接合，可進行360度的翻轉，展開後是8.1吋螢幕。起跳價格是1399美元，今日起就可在MicrosoftStore.com、 AT&T 以及BestBuy預購，可搭配美國三大電信商AT&T、T-Mobile、Verizon 的網路來使用，預計9月10日正式上市。

(科技)