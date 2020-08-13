明尼蘇達雙城隊今（13）日在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊，日籍投手前田健太先發6.2局被擊出5支安打，送出5K、有1次四壞球，失2分都是自責分，是一場優質先發。終場雙城以12比2大勝釀酒人，前田拿下勝投，戰績3勝0敗、自責分率2.66。不僅是開季3連勝，也是其大聯盟生涯的第50勝。

前田健太本季先發4場，最近3場都是優質先發，狀況相當好。今天他在前5局有效壓制釀酒人的打擊，只被敲2支安打、1分未失；且隊友火力大有發揮，從第2到第6局都有得分，取得12比0遙遙領先。也因此，前田投球可能稍微鬆懈，6局下被擊出3支安打、失掉2分。

7局下前田健太續投，但被敲出第5支安打，2人出局後投出四壞球，由於用球數已85球，教練團決定更換投手，結束前田的投球任務，而後援的希爾巴也順利化解釀酒人的攻勢，讓對方留下兩個殘壘。

前田健太從2016年起轉戰大聯盟，歷經道奇隊、雙城隊，今年是第5年，今天拿下第50勝，在歷年日籍投手中第8位達標。

(中時 )