許多網紅為了衝高點閱率，總會費盡心思想出不少花招，卻也因為衝過頭，觸犯法律惹上官司。日本就有1名男網紅與另1名男子，竟然想出在地鐵公廁裡播放謎片，測試路人反應，結果卻惹禍上身，遭警方逮捕後被依違反《東京都迷惑防止自治條例》送辦。

據了解，這2名男子於6月間在JR原宿站的公廁內，放大音量播放A片，時間長達5分鐘之久，經過乘客聽到都羞紅臉，不知所措。據「鏡週刊」引述日本「NHK」的報導， 這2名男子在播放A片之前，先在廁所外面架起攝影機，然後拍攝所有人聽到A片呻吟聲的反應。

但播放不久，站務人員就向警方報案廁所裡傳出男女激戰聲，員警到場後立即將2名男子逮捕，制止A片續播放，這才沒讓「聽呻吟聲反應」的影片，上傳到YouTube。

當地警方事發後也公布這2名男子的身分，一個是現年26歲的YouTuber網紅，另1人是在餐廳工作的23歲男子。其中男網紅坦承，是為了「增加點閱率」才想出做這件事。由於2人涉嫌違反《東京都迷惑防止自治條例》，被函送檢方偵辦。

(中時新聞網)