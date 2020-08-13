封測龍頭日月光投控（3711）股東常會通過配息2元，今（13）日以67.9元參考價除息交易。日月光投控早盤開高走揚，最高上漲1.62％至69元、填息率一度達55％，隨後漲勢跟隨大盤收斂，截至10點半維持小漲，力拚站穩填息路。

日月光投控7月28日股價觸及77.6元，創2月中以來5個半月高點，近期高檔拉回修正，走勢明顯轉弱。三大法人亦明顯偏空操作，自7月31日以來已連9天賣超，合計賣超達6萬5323張，其中以外資賣超6萬5437張最多。

日月光投控7月自結合併營收373.25億元，月增2.38％、年增2.61％，登今年次高、亦創同期新高。其中，封測與材料營收241.75億元，月增3.1％、年增11.6％，電子代工（EMS）營收134.67億元，月增0.19％、年減9.04％。

展望第三季營運，日月光投控預期封測業務營收將與第二季673.14億元相當，毛利率將接近首季20.1％，電子代工營收及營益率表現，則將與去年同期505.99億元、4.1％相當。法人以此推估，日月光投控第三季集團營收可望季增雙位數百分比、挑戰新高。

法人預期，EMS業務受惠步入需求旺季、第三季營收可望季增近3成，封測業務則因美國升級對華為制裁，稼動率自8月中後可能受到影響、估影響業績約5％。由於毛利率較低的EMS營收貢獻提升、加上台幣匯率走強，第三季獲利能否續揚仍有變數。

(時報資訊)