繼大陸寶鋼連續四個月調漲鋼價，台塑越南河靜鋼廠剛開出的新盤也大漲，熱軋每噸調漲45美元；隨著亞洲鋼價漲勢加速，對將開出10月單月盤價以及第四季季盤的中鋼(2002)漲勢已定。

大陸寶鋼先前開出大宗底材熱軋每公噸漲人民幣200元；台塑河靜鋼廠也宣布，最新熱軋盤價調漲每公噸45美元，比上次漲15美元漲幅擴大，另河靜鋼廠線材類產品由平轉升，最新線材盤價每噸漲16~20美元。

中鋼預計下周將開出10月單月盤價以及第四季季盤，隨著大陸寶鋼、河靜鋼廠鋼價大漲，可望帶動中鋼10月單月盤呈現連四漲，第四季盤價也可望由跌轉升，挹注獲利。

鋼市下半年逐漸復甦，鋼品銷售增加，中鋼7月營收246.89億元，月增3.22%，年減19.76%。隨著鋼價連續三個月調升，加上鋼鐵旺季將報到，中鋼有機會力拚第三季起轉虧為盈。

隨著中鋼10月單月盤價續看漲，中鋼集團中鴻(2014)9月盤價亦有機會續漲，第三季鋼價回升，也可望帶動中鴻第三季營運同步力拚轉盈。

鋼廠上半年營運壓力大，下半年隨著亞洲鋼價走升，中鋼調漲鋼價加上迎接旺季，中鋼、中鴻等居於產品上中游之業者營運可望比上半年轉好。

(時報資訊)