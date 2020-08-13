全球股市估值過高，分析師警告，根據「巴菲特指標」顯示，全球股市已經進入了「泡沫領域」，賣出訊號正在閃爍。

股神巴菲特2001年於財經雜誌《財富》發表文章，提出衡量股市價值的簡單方法，即是所有「股票的總市值」除以「國內生產毛額」，這被稱為「巴菲特指標」（Buffett Indicator）。巴菲特指標可用作判斷整體股市價格是否過高或被低估，當該指標超過100%，就該傾向於規避風險。

外媒報導，這項指標已突破30個月高點，目前全球股市市值規模相較於全球GDP的占比突破100%，Die Welt市場分析師Holger Zschaepitz警告，市場閃爍著賣出的訊號，「市值佔GDP比率大於100%，意味著股市處於泡沫區域」。

報導指出，過去20年來，這項指標突破100%後，市場共出現三次大型崩盤，包含2000年、2008年、2018年。

與此同時，美股在新冠肺炎疫情之際已大幅回升並逼近歷史高點，該指標也來到有史以來最高的區間。

(中時新聞網)