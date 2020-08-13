智邦(2345)在新冠肺炎衝擊下，上半年客戶採購動能趨緩，今年上半年營收、獲利表現均未如預期，上半年每股稅後淨利3.93元，展望下半年，執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦將持續強化風險管控與成本管理，但在創新投資上依舊會展現積極態度。

智邦第二季合併營收126.26億元，年減少8%、季增加8%，合併營業毛利26.25億元，年減少9%、季增加16%，合併營業利益13.85億元，年減少15%、季增加24%，合併稅前淨利為13.97億元，年減少19%、季增加8%，合併稅後獲利為11.55億元，稅後淨利年減少16%、季增加12%，每股稅後淨利2.07元。

智邦上半年合併營收243.5億元，年減少2.3%，上半年合併營業毛利48.87億元，年增加0.06%，合併營業利益25.01億元，年減少3%，上半年合併稅前淨利26.88億元，年增加0.2%，合併稅後淨利21.87億元，年增2.1%，每股稅後淨利3.93元。

智邦執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，今年上半年營收與獲利表現均未如預期，新冠肺炎疫情對全球經濟產生的不確定性，是否將進一步影響網通設備產業仍有待觀察，由上半年客戶採購動能趨緩的跡象來看，公司經營確實要更加謹慎，需持續強化風險管控與成本管理，但在產品創新研發投資、新業務開發、以及組織升級改造部份則仍將積極動作。

智邦7月合併營收41.24億元，年減少9.67%；累計前7月合併營收284.74億元，較去年同期減少3.45%。

另外，智邦董事會也通過新任高階主管人事案，原行銷策略中心主管江映慧、銷售中心主管李訓德同時升任資深副總經理，分別負責產品策略研發與與產品銷售運籌部門業務，以此深化產品創新、優化產品設計開發流程、強化生產與供應鏈運作效率，持續為客戶提供最佳品質產品與服務。

江映慧女士於2004年加入智邦，曾擔任智邦產品規劃部門與事業中心主管，在網通產品與技術策略規劃領域發展具有多年深厚經驗。李訓德先生於2000年加入智邦科技，曾擔任生產管理、銷售中心主管，擁有完整生產運籌管理與業務銷售經歷。

(時報資訊)