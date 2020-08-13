廣達(2382)今將舉行第二季法說會，公司自8月3日除息以來，目前尚處於貼息狀態。市場靜待董事長林百里在法說會上釋出的消息。

廣達日前公告7月營收，受到終端市場拉貨需求，廣達7月營收再創107年11月以來新高，單月營收為1089億元，月增16.5%，年增31.2%；累計前7月營收為5694億元，年增3.5%。廣達7月單月NB出貨達560萬台，創近9年來單月新高，累計今年前7月NB出貨量為2740萬台，年增高達45%。

廣達第2季營收2700億元，年增10%，主因筆電出貨量及伺服器需求優於預期。法人認為，廣達第2季毛利率及獲利都有成長空間，主因6月筆電出貨動能強勁，年增53%。今年以來新冠疫情，帶動學校Chromebook教育端的需求爆增，廣達在Chromebook ODM市場的市占超過60%，法人預估，其筆電出貨量年增率可望優於ODM同業。

此外，日本GIGA SCHOOL計畫原先是目標在2023年之前，讓所有中小學生人人都有一台電腦。不過疫情迫使很多學生在家上學，日本政府決定把計畫提前，希望在今年底就達到每位學生都有電腦。日本GIGA計畫，帶動Chromebook動能可望延續至2020下半年。

(時報資訊)