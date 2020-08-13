農委會為鼓勵青年返鄉從農，協助產業轉型升級，推動農業企業化經營，並結合綠能設施及生物安全等因應未來農產業發展趨勢，將修正相關政策性農業專案貸款法規，並放寬貸款資金用途，增列海洋漁撈及屠宰場相關貸款、購置冷鏈物流設施，得專案申請提高貸款額度等，以支應產業發展及升級所需資金需求。

農委會表示，專案農貸係協助農民取得營農所需低利資金及配合執行相關農業政策，推動產業升級重要工具之一。本次規劃修正方向如下，且正依行政程序法規定辦理預告：

一、鼓勵青農擴大經營、放寬貸款資金用途：青年從農創業貸款增列海洋漁撈及屠宰場相關貸款用途，及調降農民組織及農企業負責人具專案輔導青農資格之貸款利率。

二、建構冷鏈物流體系、支應產銷調節資金：購置冷鏈物流設施（設備），得專案申請提高貸款額度，以符實需；對於配合農委會農產品產銷調節措施之農民組織及農企業，提供週轉金貸款，即時支應業者需求。

三、推動漁電共生政策、加強禽場生物安全：調降新建室內養殖設施之屋頂構造為太陽光電發電設施材質之貸款案，及雞蛋友善生產系統類貸款案之貸款利率。

(工商 )