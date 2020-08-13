美國7月要求關閉中國駐休士頓總領事館，對此，美國助理司法部長德梅斯（John Demers）於美東時間12日指出，這並不是隨機選擇，美國聯邦調查局（FBI）早就將該總領事館作為竊取美國智慧財產權的基地予以關注。

路透報導，德梅斯在戰略和國際研究中心的討論會中透露，美國政府對休士頓總領事館的行動旨在破壞「美方一段時間以來追蹤的活動」。德梅斯又稱，知道近期在美國30個城市發生50宗類似的，為中國竊取產業和智慧財產權的事件，而休士頓只是冰山一角。

對於抖音海外版TikTok被美國封殺，德梅斯表示，促使政府採取行動限制使用TikTok的主要顧慮在於，美國民眾讓TikTok可以獲得敏感的個人資料，有時包括個人通訊錄與位置。

另一方面，德梅斯指出，在研發和建設美國5G數據與電話網路的過程中，使用華為製造的技術設備，將使美國人的數據暴露在更大的風險中，這也是川普政府同樣作出巨大努力，說服美國的歐洲和亞洲盟友，警惕並避免讓中國設備進入其新網路的原因。

德梅斯補充表示，預期2020年有更多美國刑事起訴指中國涉嫌參與電腦攻擊，司法部正在重新指派檢察官負責與中國有關的起訴工作。

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