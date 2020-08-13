舞蹈名師KIMIKO（林睿君）今年1月宣布和教授男友王家玄結婚，近日她開直播接受網友提問，被問到「如果目前沒有小孩，為什麼一定要結婚？老師覺得婚姻的價值到底是什麼？」KIMIKO特地發長文分享自己的想法，引起熱議。

KIMIKO坦言結婚前夕，曾問過自己結婚的意義是什麼，「我夠了解自己嗎？我知道自己現階段真正想要的是什麼嗎？」在還沒有找到答案前，她選擇先放在一旁，直到有一天加班到深夜，手機傳來王家玄的訊息，「已經買了便當，需要過去接妳下班就跟我說。如果工作還沒結束，回家前記得說一下，我先熱好食物等妳，不要慌，要記得～我們共同的目標是，一起過好每一天。不要急，事情總會解決，我相信妳的能力，只要妳人健康，機會就還在。」

日常又暖心的一番話，直搗KIMIKO內心深處，讓她體會到自己理想的另一半也要有「認同家的重要，而且以家人為傲」的價值觀，決定與王家玄共同走下半輩子。

網友看完KIMIKO的分享，彷彿注入一股暖流在心中，直呼：「王教授真的讓人有種安心/支持/信任的感覺 ，這就是簡單的幸福」、「王教授很用心感人的日常生活對白」、「太棒了！真心的感受分享，打到我了」。

(中時新聞網)